Собянин наградил сотрудников центров "Мои документы" в честь 15-летия сети

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин наградил работников офисов "Мои документы". Церемонию приурочили к 15-летию центров госуслуг, которое будет отмечаться в столице в ближайшую субботу. Сейчас в городе почти 140 учреждений, в том числе 8 флагманских. Причем, специалисты работают не только в офисах, но и медицинских учреждениях, центрах "Московского долголетия" и на городских мероприятиях.

Понять, какая у каждой из них задача, можно, например, по цвету жилетки. Вот бежевая - это девушки, которые работают в окнах и оформляют документы, а в красных - те, кто встречает буквально с порога, на ресепшене. Но цель у каждой одна - это помощь людям.

Для этого, собственно, 15 лет назад и задумали создать единое место, куда можно прийти, минуя десятки кабинетов чиновников, в короткие сроки собрать документы одним пакетом. Ответят или подскажут, куда обратиться.

"На ресепшене девушки стоят улыбчивые, у них красные жилетки. А также мне очень приглянулся этот значок в виде сердечка", - рассказала Екатерина Мартинсон, администратор-помощник по искреннему сервису флагманского офиса ВАО.

Екатерина подала анкету, прошла собеседование и открыла свое сердце для тех, кто нуждался в помощи. А ведь это люди разных поколений, возрастов и национальностей. С этого года сюда могут обращаться за консультацией и мерах соцподдержки участники СВО и их родственники. А во время пандемии сотрудники офисов перешли в колл-центры, где организовывали доставку лекарств и продуктов для маломобильных пациентов.

"Люди приходят к нам даже с какими-то жизненными проблемами, когда они не знают, к кому обратиться. Установить приложение на телефон, у них сломалась газовая плита, они не знают, как вызвать газовую службу", - отметила Надежда Храмова, руководитель направления по предоставлению услуг центра госуслуг района Аэропорт.

МФЦ - это и паспортный стол, и бухгалтерия, где рассчитывают оплату коммунальных услуг. А еще некоторые документы можно получить онлайн. Впрочем, часто посетители предпочитают личное общение. За день через каждый такой офис проходит до 500 клиентов.

Первый центр госуслуг заработал в районе Лефортово в августе 2011. В то время это было удивительно - за один визит в офис оформить сразу несколько заявлений.

"Бюрократия, коррупция, чванство, длительное оказание услуг, закрытые помещения. Казалось, мы никогда с этим не справимся. И все привыкли, что так оно и было, и так оно будет всегда, и с этим невозможно ничего сделать. Мы с вами изменили это представление. Сегодня услуги предоставляются открыто, доброжелательно, с улыбкой, с искренним сервисом, профессионально и быстро", - сказал Собянин.

И за качеством тут следят. Работает горячая линия. И без стрессоустойчивости тут нельзя.

"Даже, если у человека плохое настроение и у него что-то произошло, это не значит, что ему не нужна наша помощь. Мы должны выслушать, услышать и помочь", - рассказала Алина Булгакова, заместитель руководитель центра районов Богородское, Метрогородок.

Наталья Чистякова работает в деликатной сфере – медицине. Разобраться с талончиками к врачу, маршрутизация. Все вопросы - к ней.

"Но предоставление самих услуг невозможно было бы, если бы мы полностью не изменили внутренние процессы оказания услуг внутри каждого ведомства, не оцифровали их, не разобрались в каждом этапе. Только после этого услугой стало возможно обмениваться в электронном виде", - отметил Собянин.

И вот эти улыбки, с которыми они встречают посетителей ежедневно. А за 15 лет для самих сотрудников МФЦ уже стало семьей, которая с годами крепнет и растет. И возвращаясь сюда снова, москвичи уверены, тут их выслушают и в помощи не откажут.