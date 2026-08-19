Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля между станциями метро "Серебряный бор" и "Строгино"

Под Большим Строгинским затоном началась проходка тоннеля Рублевo-Aрхангельской линии метро. Задача непростая. Ведь щит придётся остановить, чтобы заменить режущие инструменты ротора. А в таких условиях специалистам приходится буквально стать водолазами.

Московское метро уходит под воду. На Рублевo-Aрхангельской линии — новый этап строительства. Тоннелепроходческий комплекс - гигант "Лилия", который уже преодолел русло Москвы-реки, начал движение под Большим Строгинским затоном. Это один из самых сложных участков всей прокладки тоннеля.

"Здесь задача даже сложнее: вода сверху, а под нами — постоянная смена пород. Машина работает на пределе настроек, но мы к этому готовы", - рассказал Роман Киселев, ведущий инженер АО "Мосинжпроект".

Общая протяженность маршрута, который предстоит пройти 10-метроому щиту, почти 3,5 километра. Две трети из них проходят под руслом реки. Сложность добавляют грунты — пески сменяются глиной, а затем — плотным известняком.

Для инженеров такая геологическая контрастность — настоящий вызов. На твердых породах режущий инструмент ротора изнашивается в разы быстрее, и его приходится менять прямо под землей. Для этого щит останавливают, а в призабойной камере создают повышенное давление — это так называемые кессонные работы. Внутри давление может достигать 10 атмосфер. Чтобы попасть в забой, специалисты, как водолазы – глубоководники, проходят через барокамеру.

Глубина залегания тоннеля - свыше 30 метров. Над ним — мощный слой грунта и толща воды. Ошибки исключены. Процессы контролирует электронные датчики. Но следить за их показателями доверяют самому опытному метростроителю.

"Она работает автоматически, но у какого-нибудь агрегата может там произойти сбой или, сгорел он или вышел из строя, и получается - надо за этим все время следить, мониторов тут очень много", - рассказал Роман Кортавенко, машинист ТПМК.

За один цикл — около 3-4 часов — проходчики продвигаются на 2 метра и монтируют кольцо тоннеля.

"10-метровый щит-гигант “Лилия” задействован на строительстве перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро между станциями “Серебряный Бор” и “Строгино”. Проходка под водным объектом выполняется строго в соответствии с проектным профилем. От верха тоннеля до дна глубина составляет не менее 23,5 метра грунта, а естественная толща воды не превышает 9,5 метра", - сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Пока "Лилия" движется под водой, будущая станция "Липовая Роща" завершена уже на 50%. Она станет первой платформой за МКАДом на новой линии. Здесь закончили земляные работы и почти на две трети выполнили бетонирование конструкций.

"Раздельная платформа — это не островная станция. Поезда будут приходить в центральную часть. Пассажиры будут разделены. Будут переходить по отдельным монолитным лестницам для обратного направления движения", - рассказал Александр Коршунов, горный мастер компании-подрядчика.

В будущем здесь будет один вестибюль с эскалаторами по обеим сторонам. Рублевo-Aрхангельская линия протянется почти на 28 километров и соединит "Москвa-Cити" с подмосковным Красногорском. Для столичного метро это новый вызов и новые технологии, а для пассажиров - комфортное передвижение по Москве и значительная экономия времени.