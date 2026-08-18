Столичные врачи применили автономную роботическую систему для замены сустава

Больше года Ирину Ивановну изматывала постоянная боль. У женщины выявили патологию – дисплазия тазобедренного сустава. Анатомия правой ноги была сильно нарушена. Пенсионерке предстояло не только перенести сложное хирургическое вмешательство, но и стать первой пациенткой в мире, которую прооперирует полностью автономный робот.

"Хирург выполняет разрез, подводится робот и вот эта рукоятка опускается в рану. Сюда устанавливается специальный инструмент, который по изначально запланированному хирургом плану позволяет удалить разрушенную ткань", - пояснил Георгий Айрапетов, главный внештатный специалист травматолог-ортопед, заместитель главного врача по травматологии и ортопедии ГКБ №31 им. академика Г.М. Савельевой.

Это корейская роботическая система. И зарубежные коллеги не только обучили наших хирургов работать с ней, но и присутствовали во время операции.

"Мы приехали в Россию, чтобы поддержать применение разработанной нами роботической системы в хирургии тазобедренного сустава. Во время визита мы были очень впечатлены: в больнице созданы прекрасные условия, работают высококвалифицированные специалисты, которые уверенно используют наше оборудование и добиваются хороших результатов", - сообщил Ким Сэм, руководитель подразделения южнокорейской компании, специализирующейся на медицинской робототехнике.

Операция заняла чуть больше часа и прошла успешно. Уже на следующий день Ирина Кузнецова смогла ходить на костылях. Впереди у ее – реабилитация и восстановится женщина надеется быстро.

Робот, конечно, не заменил хирурга, а стал его помощником в сложных операциях.

"Позволяет нам выполнить такую операцию из малотравматичного доступа, это позволяет пациенту быстрее восстановиться и установить импланты со 100% точностью в зависимости от того плана, который строил хирург конкретно в сложной клинической ситуации", - отметил Георгий Айрапетов.

Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. И арсенал медиков продолжит пополнятся новыми технологиями.