В фестивале славянского искусства "Русское поле" примут участие 190 ремесленников

Гастрономия, поэзия и фольклор. Пресс-конференция, посвящённая Межрегиональному творческому фестивалю славянского искусства "Русское поле", сегодня прошла в столице.

Участники обсудили конкурсные номинации. В этом году жюри допустило до участия в фестивале 190 ремесленников, 62 творческих коллектива и 17 гастрономических брендов. Анонсировали и развлекательную программу. Совсем скоро - 22 августа - их уже смогут оценить жители города.

"В Парке Победы будет и яркий фольклор, и шедевры традиционных ремёсел, промыслов, костюмов. Это будет совокупность разных эпох и стилей. Можно будет петь, примерять костюмы, участвовать в играх и конкурсах, творческих мастер-классах, пробовать блюда русской кухни", - рассказал Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.