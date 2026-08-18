Минобороны сообщило об освобождении двух сел в ДНР

Российские военные за минувшие сутки освободили населенные пункты Красноподолье и Ореховатка в ДНР.

Красноподолье взяли бойцы группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Село находится в Добропольском районе, административно относится к Добропольскому сельскому совету.

Ореховатку контролирует "Южная" группировка войск. Село расположено в Краматорском районе, который входит состав Николаевской городской общины, уточняет РБК.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.