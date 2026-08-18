"Адские боли": актер Николай Добрынин перенес операцию

У Николая Добрынина обнаружились проблемы со здоровьем. Артисту пришлось перенести хирургическое вмешательство.

Об этом рассказал сам популярный актер. По словам Николая Добрынина, в то время он как раз снимался в кино. "Я готовился к операции по пересадке тазобедренного сустава. И у меня были адские боли. Параллельно у меня было еще шесть проектов. Я еле-еле дотянул", - сообщил артист.

К счастью, теперь все проблемы остались в прошлом. Николай Добрынин много работает, а в свободное время предпочитает заниматься огородом, передает Teleprogramma.org. "Я земной человек, люблю сам лично выращивать огурцы. За каждым огурчиком слежу, перевяжу, переживаю за него, холю, нежу. Еще люблю выращивать помидоры. Клубнику выращиваю. Ну, много чего. Я сам из Таганрога. Земной человек. И все, что касается фруктов, овощей, кукурузы – я вырос среди этого", - рассказал актер.

Однако о том, чтобы сниматься в продолжении комедийного сериала "Сваты", в котором он сыграл Митяя и прославился на всю страну, и речи не идет. "Во всем должна быть мера. Наверное, хватит. Пускай нас запомнят такими! Не надо все высасывать из пальца! Я понимаю, что продюсерская алчность безгранична, но всегда надо вовремя остановиться. Надо красиво уходить!" - заключил Добрынин.

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