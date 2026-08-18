Российская ПВО сбила за сутки рекордное число украинских дронов

Рекордное количество дронов за сутки сбили российские средства ПВО. Как сообщили в Минобороны, всего в небе над российскими регионами был уничтожен и подавлен 1671 дрон.

До этого максимальное количество сбитых беспилотников зафиксировали 16 августа — 1478.

В Минобороны также сообщили, что российская армия за сутки атаковала логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Удары также пришлись по цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.