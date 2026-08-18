Миронов обсудил ужесточение миграционной политики

Об ужесточении миграционной политики говорил на пресс-конференции председатель партии "Справедливая Россия". Сергей Миронов предложил запретить приезжим работать в социальных сферах - образовании, здравоохранении, такси.

Призвал ввести налог на перевод денег за рубеж, отметив, что только за прошлый год мигранты вывели в свои страны более 17 миллиардов рублей. Ещё одно предложение - расширить список правонарушений для депортации и ввести ограничения на получение соцвыплат.

"Установить 20-летний ценз на получение соцвыплат, 20 лет будешь гражданином России - тогда получишь соцвыплаты, нет – ничего ты не должен получать. Ввести обязательную медстраховку для мигрантов, работодатель обязан обеспечить, чтобы они сами покупали себе страховку, чтобы не ложилось на здравоохранение России", - рассказал Сергей Миронов.