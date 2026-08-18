Обнародована переписка Валерия Меладзе и Веры Брежневой: неприязнь зашкаливает

Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались в 2023 году. Со стороны казалось, что именно бывшая участница "ВИА Гры" в этой истории является пострадавшей стороной. Вот только на деле все оказалось иначе.

Отношения продюсера и певицы окончательно сошли на нет после начала СВО. Тогда артистка стала активно поддерживать Украину. Константин Меладзе продолжал молчать, опасаясь за оставленный в России бизнес и, конечно, за связи с влиятельными друзьями, которые он налаживал годами. Но развод лишь отчасти связан с политикой. Как ранее отмечал брат композитора Валерий, проблемы у звездной пары появились задолго до 2022 года. В какой-то момент ситуация так накалилась, что Вера решила распрощаться с продюсером.

Слухи о новом романе шоумена с молоденькой фавориткой оказались на руку Брежневой. Месяцы артистка изображала несчастную, вот только действительно ли бывшая жена Меладзе заслуживает сочувствия или же все дело в ее природной хитрости? В том, что артистка действительно расчетлива и эгоистична, уже давно уверен Валерий Меладзе. После того, как хакеры взломали телефон исполнителя, вскрылась правда о давней неприязни артиста к экс-невестке.

"Взломали личную переписку Валерия Меладзе и, если верить опубликованным документам, у певца с Верой Брежневой далеко не самые добрые отношения. Да и сама Вера вовсе не ангел", — отмечают авторы популярного Telegram-канала.

В одном из посланий брату Константину артист утверждает, что его окружают сплошные "упыри и вурдалаки". Что же касается Брежневой, то ее отношение к влиятельному продюсеру исполнитель хита "Красиво" описывает как потребительское. Из всего этого можно сделать вывод о том, что уход из семьи Брежневой вряд ли расстроил Меладзе-младшего.