Как соперничали Кобзон и Мулерман: одна женщина и сцена на двоих

Поначалу карьеры Иосифа Кобзона и Вадима Мулермана шли параллельными курсами. Но однажды они пересеклись и далее соперничали годами.

Все началось в 1966 году. Артисты участвовали в Первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Тогда победителем стал Виктор Вуячич. А вот Иосиф Кобзон и Вадим Мулерман заняли второе и третье места соответственно. Тогда интересы артистов пересеклись впервые.

Во второй раз это случилось, когда Вадим Мулерман стал ухаживать за певицей Вероникой Кругловой. К тому времени артист как раз уже был вдовцом. Вероника Круглова тоже была свободна. Она оформила развод с Иосифом Кобзоном. Считается, что он был очень недоволен тем, что его бывшая супруга вышла замуж именно за Мулермана. В свою очередь, она говорила, что Кобзон приложил много усилий, чтобы перекрыть ей кислород в творчестве.

В 1972 году Татьяна Лиознова начала снимать фильм "Семнадцать мгновений весны". Она пригласила Вадима Мулермана, который, по ее мнению, мог спеть "под Тихонова" — так, словно поет сам актер, игравший Штирлица. Однако в итоге песни записал Иосиф Кобзон.

Дело в том, что, по одной версии, Мулерман предупредил Лиознову, что у него проблемы, поэтому и фильм мог оказаться в опасности. По другой версии, о том, что у артиста не все гладко с законом, режиссер узнала сама. Вадим Мулерман попал в скандал с "левыми" концертами, в результате его не пускали на телевидение и на гастроли.

В 1991 году певец развелся с бывшей женой своего соперника и переехал в США. Впрочем, время от времени он возвращался в Россию. Однако умер он в Нью-Йорке в 2018 году. В том же году скончался и Иосиф Кобзон, передает aif.ru.

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