Участники Большой арктической экспедиции вернулись в Москву

Участники Большой арктической экспедиции вернулись в столицу. На мыс Челюскин после строгого отбора отправились всего 14 московских школьников и студентов колледжей. У каждого была своя задача, но уникальный опыт точно получили все.

Для Анны Слюсаревой прощаться с командой сейчас тяжелее всего. Говорит: пройти Арктику плечом к плечу - все равно что прожить еще одну маленькую жизнь. Ребята тянули время до последнего: в аэропорту задержались еще на час, никак не могли разойтись. Шумный оркестр, море цветов и, конечно, самые теплые объятия с родителями.

Переправы через ледяные реки, круглосуточный полярный день и полная оторванность от привычного мира. Это испытание навсегда изменило 14 ребят из московских школ и колледжей. Арктика навсегда останется в их памяти.

Две недели в вечной мерзлоте, без выходных, трудились два отряда. "Покорители горизонта" штурмовали ледяные просторы - их маршрут в сотню километров протянулся от мыса Каменный до мыса Челюскин, самой крайней точки Евразии.

Тем временем второй отряд работал на самом краю земли – ребята восстанавливали мемориалы. Чтобы память о героях-полярниках жила вечно. Возглавил экспедицию известный путешественник Матвей Шпаро. За две недели участники суммарно преодолели по тундре 107 километров в рамках "Арктического вызова", вывезли десятки тонн металлолома для проекта "Чистая Арктика" и пополнили федеральную базу данных редкими видами птиц.

"Много разных трудностей – и много километров идти, и рюкзаки нужно было нести, и с медведем произошла встреча в какой-то момент, и холодно было. Они показали, что у них настоящий такой арктический характер", - рассказал Матвей Шпаро.

Такая закалка на всю жизнь, ведь каждый день в Арктике – поверка на прочность, но именно эти испытания и делают экспедицию бесценным опытом.