"Стыдно должно быть Петросяну и Винокуру": из-за могилы Виктора Коклюшкина разгорелся скандал

Виктор Коклюшкин умер поздним вечером 11 ноября 2021 года. Сатирику было 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как сообщил зять писателя, последнюю неделю жизни Виктор Михайлович был в тяжелом состоянии.

Похоронили сатирика на Щербинском кладбище. Далеко не самый престижный погост был выбран не случайно, там упокоились близкие Коклюшкина, сатирик при жизни говорил, что хотел бы навсегда остаться рядом с ними.

На похороны артиста из его знаменитых друзей-юмористов пришел только Ефим Шифрин. У гроба приятеля он рассказал, что в последние годы Коклюшкин фактически вел затворнический образ жизни, перестав общаться с друзьями и знакомыми. Многие считают, что винить в этом стоит вторую супругу сатирика, Ольгу. Помогая артисту избавиться от алкогольной зависимости, она держала его в ежовых рукавицах и не позволяла встречаться с теми, кто, по ее мнению, мог плохо повлиять на супруга.

Но организацией похорон Виктора Михайловича занимались его первая жена Любовь и дочь Эльга. Ольга Злотник и сын Ян на похороны не пришли.

Спустя пять лет после смерти сатирика его могила выглядит не лучшим образом. За лето она заросла травой, крест облупился, свежих цветов нет, лежат лишь венки, которые принесли на кладбище еще в день похорон.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Известный блогер Андрей Флор снял на видео последнее пристанище Коклюшкина и кадры шокировали народ. В Сети разгорелся скандал. Люди возмущены, что ни семья, ни известные друзья не поставили памятник артисту.

"Стыдно должно быть Петросяну, Шифрину и Винокуру. Для них это копейки. Надо 200 тысяч на оградку и памятник маломальский. Он защищал Петросяна, когда тот разводился и делил полтора миллиарда. Коклюшкин говорил, что Петросян это нажил честным трудом на передаче пусть говорят у Малахова"; "Соловьев мог бы тестю памятник и поставить"; "Видно, родственников совесть не мучает. Бог им судья. Виктору светлая память. Мы его помним и любим", — обсуждают поклонники сатирика.

Напомним, что с уморительными текстами Виктора Коклюшкина любимцами публики стали Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян и другие артисты, а сам автор долгое время оставался за кадром. Впервые Коклюшкин вышел на сцену с собственным монологом в 38 лет в программе "Вокруг смеха". Зрителей поразила его манера читать текст.