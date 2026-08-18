Азербайджан объяснил вызов посла России

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России в Баку Михаила Евдокимова. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве во вторник, 18 августа.

Как заявляет азербайджанский МИД, официальный Баку недоволен высказываниями ряда лиц в российском информационном пространстве, считая их провокационными, оскорбительными и содержащими угрозы.

От посла России потребовали мер для прекращения "провокационной и угрожающей риторики" в российском информационном и медийном пространстве, сообщает ТАСС.

Источники уточняют, что речь идет о высказываниях российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева, которые в Баку расценили как призывы к насильственным действиям против Азербайджана, а также угрозы "физической ликвидации и целевой ликвидации отдельных лиц". Азербайджанские правоохранительные органы возбудили уголовное дело и объявили указанных журналистов в розыск.

В июле российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

До того в Кремле попеняли Азербайджану на ошибочную позицию по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про республику как про одно из "государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию — позицию, с которой мы категорически не согласны". Под этим подразумевалось заявление Алиева в поддержку киевского режима и его призыв "не соглашаться на оккупацию".