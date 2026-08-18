Украинская армия не сможет использовать в боевых действиях истребители МиГ-29, которые рассчитывает получить от Польши. Об этом рассказал посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Как заявил дипломат в эфире польской радиостанции RMF FM, указанные боевые самолеты нуждаются в модернизации — для полноценной эксплуатации потребуется провести дополнительные работы.

Пока же, по словам Василия Боднара, технические специалисты оценивают состояние польских МиГ-29 весьма скептически: в нынешней кондиции их можно использовать разве что для тренировок военнослужащих.

В июле осведомленные источники уже предупреждали, что самолеты, которые Польша могла бы отдать украинской армии, нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации. При этом ни Киев, ни Варшава не смогли договориться о том, кто возьмет на себя бремя расходов по восстановлению МиГ-29 и доведению до боеспособного состояния.

Подобные недоразумения и открытые конфликты между Варшавой и Киевом — уже не редкость. Польские журналисты пишут, что "мы начали ненавидеть своих соседей", а пробудил это чувство главарь киевского режима Владимир Зеленский. Как подчеркивают средства массовой информации в Польше, "все устали от толп беженцев и стервятников клики Зеленского".