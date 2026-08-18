Подруга рассказала о мужчинах Добровольской: Ефремов всегда помогал, а Бойко сразу не признал ее ребенка

Евгения Добровольская умерла 10 января 2025 года. После себя она оставила четверых детей.

У актрисы есть взрослый сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, сын Николай от второго мужа, актера Михаила Ефремова, внебрачный сын Ян от Ярослава Бойко, а также дочь Анастасия от третьего мужа, кинооператора Дмитрия Мананникова.

Подруга, врач Марият Мухина, отметила, что жизнь Евгении Добровольской трудно было назвать простой, но она являлась сильной женщиной и старалась справляться со всеми заботами сама. И все же время от времени ей требовалась помощь. Тогда на выручку приходил Михаил Ефремов.

"Примеров было много. Я помню, как-то у нее сломалась машина — ''Ауди 8'', что-то случилось с двигателем. Евгения так сильно расстроилась, очень сильно, чуть ли не до слез, и говорит: ''Буду звонить Мише, только он может мне помочь''. Она звонила при мне, Михаил сразу сказал, что даст ей денег. Она прямо сказала, что он святой человек и никогда ей не отказывает в помощи", - припомнила Мухина.

А вот Ярослав Бойко, по слухам, узнав, что Евгения Добровольская родила, сразу не признал ребенка. Лишь спустя время он включился в его воспитание. Актер стал участвовать в жизни сына Яна и даже помогать Добровольской, передает Woman.ru.

Напомним, что в начале года Ярослав Бойко женился на актрисе Марии Порошиной. Об этом сообщил актер Гоша Куценко, бывший муж артистки.

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