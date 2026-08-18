В Кремле объяснили публикации о "тихой дипломатии" между Россией и США

Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. Об этом заявил во вторник, 18 августа, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Комментируя сообщение о "тихой дипломатии" между Россией и США, политик подчеркнул, что "если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления".

Отвечая журналисту Павлу Зарубину на вопрос о новом приезде в Россию американских переговорщиков, Ушаков сыронизировал, подчеркнув, что речь идет не о "приезде родственников откуда-то там из Калуги в Москву", а о серьезной международной встрече, которая требует подготовки и проработки. Кремль сообщит новые подробности, когда эта встреча "будет вырисовываться". Видео комментария Зарубин опубликовал в своем MAX-канале.

В июне в Кремле выражали расчет на то, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркивал: диалог России и США идет постоянно, причем американская сторона пытается способствовать восстановлению мира на Украине.