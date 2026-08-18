Глава Минэнерго сделал признание об очередях на АЗС

Проблема очередей на автозаправочных станциях (АЗС) в российских регионах сохраняется. Это признал во вторник, 18 августа, министр энергетики России Сергей Цивилев.

Как заявил политик журналисту Александру Юнашеву в ответ на вопрос про "очереди по часу — по два", дизельное топливо имеется в наличии на всех заправках.

Есть и бензин на АЗС, однако "там очереди, я с вами согласен", подтвердил глава Минэнерго. Однако он заверил, что "мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать". Видеозапись комментария Цивилева опубликована в MAX-канале Александра Юнашева.

За несколько дней до этого вице-премьер России Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям предпринять дополнительные меры по обеспечению топливом ряда регионов. Для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке правительство России установило запрет на экспорт топлива с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.

Между тем председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что ситуация с обеспечением граждан горюче-смазочными материалами улучшается. Спикер нижней палаты российского парламента призвал политиков и граждан не допустить превращения затруднений с топливом в причину раскола в обществе.