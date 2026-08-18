Юлия Пересильд после грандиозного скандала увезла дочерей из России

В июле дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя попала в грандиозный скандал. Анна поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс, пропустив итоговый конкурс. Из-за этого на юную артистку обрушился шквал критики.
Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине. Такое объяснение приняли далеко не все. Артисты и любители кино стали спорить, всегда ли детей актеров берут в театральные институты только из-за таланта.
За дочь вступилась Юлия Пересильд, но только еще больше разозлила народ. В итоге звезда фильма "Вызов" решила не тратить нервы на споры, взяла дочек и улетела из страны.
Юлия вместе с наследницами отправилась на греческий остров Крит. В отпуске они не только наслаждаются морем и солнцем, но и нашли время, чтобы повидаться с монахиней Христолулией, которую Пересильд считает ангелом-хранителем семьи. Актриса послушала ее наставления и приняла в подарок икону.
"Счастье — это провести со своими детьми время, наговориться, наобниматься, нахохотаться, отправиться к приключениям и, конечно, их найти и справиться с ними. Поспать втроем в обнимку. 1000 раз сказать, что люблю... и все равно сохранить желание это повторять. Приехать в место, где дети были маленькими", — поделилась артиста эмоциями от путешествия.