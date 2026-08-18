Перезахоронение создателя и главаря запрещенной в России организации ОУН Евгения Коновальца Зеленский, разумеется, не мог пропустить. Это ведь его идея - пантеон славы Украины, где соберут вместе бандитов, убийц и пособников Гитлера. Из их числа и Коновалец, в могилу которого еврей и внук воевавшего против фашистской Германии красноармейца бросает первую горсть земли.

Это финал церемонии, больше похожей на сатанинский шабаш, который длился чуть больше недели. 11 августа Коновальца откопали в Роттердаме. Через три дня истлевшие за 88 лет кости привезли в Киев. Отпевали в соборе. Водили детей поклониться изуверу. А нынешние украинские нацики даже устроили своему кумиру ночное факельное прощание.

И придавали земле Коновальца с особыми почестями и пафосом, которого с лихвой было и в поминальной речи Зеленского: "Мы знаем, какими должны быть национальные ориентиры нашего государства. Полковник Коновалец вернулся именно на ту Украину, ради которой он боролся и которую хотел видеть".

То есть Украину, прогнившую от коррупции. Страну беззакония, где неонацизм стал государственной идеологией. В этом смысле Зеленский создал то, о чем украинские националисты в начале прошлого века могли только мечтать. Да еще и Европу смог обложить данью, которая не только платит, но закрывает глаза на возвеличивание всякого рода отбросов. Разве что поляки пытаются как-то осаживать Киев. То ракеты для "Пэтриотов" придержат, то истребители передадут непригодные к боевой работе.

Европа наверняка поможет деньгами. Но не ракетами для американских систем ПВО. О том, что у Киева с ними большие проблемы, сейчас трубят многие европейские и американские СМИ, взывая к президенту Трампу. Мол, Украина оказалась беззащитна перед российским дальнобойным оружием. А вот украинские "Фламинго" наши ПВО сбивают почти все, сообщает немецкое издание "Фокус". Постепенно решается проблема и с дронами, которые ВСУ применяют для атак на гражданские объекты. Некоторые из этих БПЛА произведены в Великобритании, чем Киев даже хвастается. Наше посольство в Соединенном Королевстве уже предупредило Лондон о последствиях. Но там, кажется, снова не поняли.

Лондону, как и другим европейским союзникам Украины, окончание войны не выгодно. Как, впрочем, и нынешнему киевскому режиму, который лишь говорит о некой передышке на фронте. Но Россию это не устраивает. В Кремле неоднократно подчеркивали - для прочного, долгосрочного мира необходимо устранить первопричины конфликта. А также выполнить ряд условий, которые в том числе предусматривают вывод ВСУ с территории новых российских регионов. В противном случае Москва готова продолжать добиваться поставленных целей военным путем.