Намерение генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси лично посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) привело в ярость предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал во вторник, 18 августа, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Как пояснил Рогов, поездка главы МАГАТЭ на ядерный объект, который постоянно подвергается атакам со стороны украинских националистов, создала бы для Зеленского негативный информационный фон.

Гросси получил бы возможность подтвердить, что "атомная станция является российской и находится на территории России, поэтому и последовал приказ сорвать визит путем угроз и шантажа", подчеркнул российский политик. Он напомнил, что ядерный шантаж уже превратился в характерную черту "неадекватного режима Зеленского", сообщает РИА Новости.

На этом фоне в социальных сетях МАГАТЭ появился призыв Рафаэля Гросси немедленно прекратить атаки на ЗАЭС. Это требование касается "военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех остальных, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС. Как подчеркивается на сайте ведомства, ВСУ практически в ежедневном режиме атакуют станцию и ее персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — это провокация киевского режима, которая подтверждает, что у официального Киева "рыло в пуху". Как пояснил парламентарий, украинские власти переживали, что Гросси "может увидеть борьбу с украинскими дронами и сделать официальное заявление", ведь "террористам всегда неудобно, когда кто-то срывает с них маску".