Журналист-иноагент Ксения Ларина внесена в перечень террористов и экстремистов

Журналист Ксения Ларина (настоящее имя - Оксана Баршева, признана иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов, передает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

В реестр иноагентов Баршеву внесли в сентябре 2023 года: она пропагандировала антироссийские взгляды, открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов. Она объявлена в федеральный розыск.

Уточняется, что попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга запрещено размещать информацию в Сети, взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия.