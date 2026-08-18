Поиски загадочно пропавшей Анны Цомартовой: вот что удалось узнать в Дагестане

Студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова бесследно пропала два года назад. Девушка после соревнований в Каспийске вышла прогуляться, и больше ее никто не видел.

Мать Анны Диана Цомартова не теряет надежды, она уверена, что студентка жива. Женщина ищет дочь, изучая по секундам последние ее дни. Диана считает, что исчезновение Ани было тщательно спланировано. Намек на это женщина нашла в телефоне дочери. Якобы спортсменка несколько раз засняла рядом подозрительного мужчину в красной куртке. Этот человек мелькает на нескольких фото и видео, но никто в окружении Цомартовой его не знает.

Диана искала дочь в Эмиратах, Турции и в Азербайджане. В своем блоге она рассказывает, как продвигаются поиски. Так, в августе похожую на спортсменку девушку заметили в Дагестане. Сразу несколько свидетелей видели точную копию Анны.

Диана рассказала, что ей позвонила женщина и сообщила, что видела пропавшую студентку, мол, все приметы сошлись. Мать бросилась к волонтерам. Они проверили наводку и огласили печальный вердикт.

"Друзья, отбой. Это не Аня. Вообще даже ничего общего нет. Спасибо за все фото и видео со спины", — написала Диана в своем блоге.

В социальных сетях многие критикуют Цомартову-старшую, мол, пора отпустить и не гоняться по всему миру за похожими на Анну девушками. Диана от таких слов в ужасе.

"Я в шоке. Женщины, вы не в себе? Что с вашим сознанием? Вы меня упрекаете, что я до сих пор ищу ребенка и мусолю тему? Все порядке с головой?" — возмутилась Цомартова.