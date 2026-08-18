Реакция нового главы британского кабмина Энди Бернэма на недвусмысленное предостережение России повергла в ужас жителей Королевства.

Посольство России в Лондоне подчеркивало, что эскалационные действия британских властей не останутся без ответа. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что российская сторона уже начала ужесточать методы борьбы против киевского режима и его спонсоров.

Однако Бернэм вслед за этим заверил Украину в неизменной стопроцентной поддержке в любую трудную минуту, заявив, что "мы не такие друзья, которые появляются только в хорошую погоду".

Британцев это шокировало. Читатели The Telegraph пишут, что снабжение украинской армии британскими дронами фактически является со стороны Лондона объявлением опосредованной войны России, которая может превратиться в настоящую. Этот поступок нового премьера жители Великобритании расценивают как невероятно высокомерный и опрометчивый.

Другие интернет-пользователи отмечают, что "мы точно спятили — так дразнить "медведя"", тем более что "Россия нам друг, а не враг". Британцы вспоминают уроки истории и трагедии мировых войн: "Нынешнее правительство и его предшественники точно так же полны решимости втянуть нас в новую мировую войну, дразня "медведя", безжалостно вмешиваясь в дела других стран и неустанно насаждая свою пропаганду".

Пользователи социальной сети X призывают британское правительство "прекратить финансировать эту войну" и жалуются на то, что Королевство оказалось втянуто "в войну, которая нас не касается". Попытки Лондона отсидеться за спинами партнеров по НАТО не помогут, предупреждают интернет-комментаторы: "Россия имеет право на ответные удары по интересам Великобритании, ЕС и США".