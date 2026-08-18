Идея заморозки боевых действий по линии соприкосновения с Украиной неприемлема для России. Об этом напомнил во вторник, 18 августа, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

В ответ на соответствующий вопрос корреспондента программы "Вести" представитель Кремля подчеркнул: "Вы знаете нашу позицию, она исключает это".

Годом ранее спецспосланник президента США Кит Келлог утверждал, что киевский режим настаивает на заморозке боевых действий по линии соприкосновения при условии создания 30-километровой демилитаризованной зоны.

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин отмечал, что информацию о том, что в действительности происходит на фронте, западная пропаганда искажает в пользу киевского режима — пытается навязать заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения. При этом "никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны".

Между тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что специальная военная операция России на Украине приближается к логическому завершению. Сенатор пожелал американским властям "быть более разумным и принять верное решение" относительно взаимоотношений с Украиной и с Россией, ведь "от этого зависит позиция зарвавшегося киевского руководства, военных и политиков, включая Владимира Зеленского".