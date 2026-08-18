У председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимса Кука на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) не было никакой неофициальной миссии, скрытой от общественности. Об этом рассказал во вторник, 18 августа, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов сообщения Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп якобы отправил Кука в Россию с некой тайной дипломатической миссией. Издание приписывает американскому политику серию закрытых контактов с российскими чиновниками.

Однако Ушаков рассказал "Вестям", что Родни Кук в рамках и на полях Петербургского форума "со многими представителями общался" и "ничего закрытого там не было". Помощник президента России уточнил, что "там были переговоры по налаживанию и развитию культурных связей с Америкой".

В 2026 году впервые за последние годы в Петербургском форуме участвовали представители США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам Родни Куком. На специальной двусторонней сессии он заявил, что приехал в Россию, чтобы слушать и учиться.

Эксперты подчеркивали, что Родни Мимс Кук-младший пользуется безоговорочным доверием главы Белого дома. В числе важных точек соприкосновения России и Соединенных Штатов он назвал глубокое уважение к искусству — начиная с произведений Чайковского, которые исполняют в концертных залах Америки, и заканчивая американским джазом, который нашел страстный отклик у публики в Москве.