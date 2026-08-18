Молодой жених Ирины Пеговой вызвал оторопь неухоженным видом: "Это что за дед?"

Ирина Пегова официально была замужем лишь единожды. Актриса оформила отношения с коллегой Дмитрием Орловым, от которого в 2006 году родила дочь Татьяну. Со стороны этот союз казался гармоничным и счастливым. Тем удивительнее поклонникам в 2011 году было узнать о разводе.

С тех пор Ирина Пегова предпочитает не распространяться о своей частной жизни. Однако в прошлом году актриса вышла в свет в компании актера Сергея Марина. Пара посетила фестиваль сериалов "Пилот", который проходил в городе Иваново.

После этого Ирину все чаще стали замечать в компании обаятельного мужчины. Оказалось, что Пегова счастлива в отношениях с Мариным. Артисты познакомились два года назад на съемках исторической драмы "Царская прививка", где Пегова сыграла Екатерину II, а Марин — графа Орлова.

Сергей красиво ухаживал за Ириной, приходил на ее спектакли с букетами. Марин на 9 лет младше Пеговой. Но, похоже, это ничуть не волнует актрису.

Артисты счастливы вместе, но стараются лишний раз не привлекать внимания к своим отношениям. Тем не менее изредка Ирина на своей странице в соцсети делится снимками с Сергеем. На днях парочка побывала в Петергофе. Пегова не удержалась и опубликовала фото с Мариным.

Для выхода в свет Ирина выбрала расслабленный образ. Артистка надела яркую полосатую кофточку и оригинальный вязаный кокошник в тон. Сергей же выбрал простую футболку, кепку и солнцезащитные очки. Актер не стал заморачиваться с внешним видом и даже не побрился перед поездкой. Это возмутило народ.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Кадр быстро разлетелся по фан-пабликам и комментарии во многих из них нелестные. Люди отмечают, что на фоне роскошной Пеговой ее молодой жених выглядит неухоженным. "Оторопь берет от такого, ну к чему эта нечесаная борода?"; "Мог бы и побриться"; "Как дед! А Ирина хороша!" — обсуждают пользователи Сети.