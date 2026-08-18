В Москве пройдет международный форум электронной коммерции и ритейла "Е-Ритейл Форум"

22–23 сентября 2026 года в Москве состоится ключевое отраслевое событие - Международный форум электронной коммерции и ритейла "Е-Ритейл Форум". Организаторами выступают Минпромторг России и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.

Площадка соберет ведущих игроков рынка, технологических экспертов и представителей смежных индустрий для обсуждения цифровых решений, инноваций и стратегий развития современной розничной торговли.

За два дня работы форум объединит более 300 спикеров, свыше 200 компаний ритейла и маркетплейсов, более 100 экспонентов, а также IT-директоров, руководителей электронной коммерции, представителей финансового сектора и селлеров. Деловая программа включит более 50 мероприятий по ключевым темам: эффективность IT-решений, покупательский опыт, ИИ-агенты, роботизация, логистика, стратегии роста на маркетплейсах и инфлюенс-маркетинг.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.