"Почти сказочно": РПЦ и ученые подтвердили обретение мощей Дмитрия Донского

Реставрационные работы в Архангельском соборе Кремля привели к важнейшему событию в духовной и культурной жизни России и всего православного мира: мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского обретены практически в полной сохранности.

Как рассказал источник в Русской православной церкви, во время осмотра обнаружились трещины на крышке саркофага Дмитрия Донского, специалисты отметили угрозу обрушения и повреждения или даже разрушения останков. Хранители музея получили благословение святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на проведение противоаварийных реставрационных работ.

В ходе реставрационных работ открылись три цельных белокаменных саркофага, которые относятся к захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки. Подлинность останков подтвердило антропологическое исследование.

Мощи Дмитрия Донского в саркофаге сохранились практически полностью, за исключением левой пяточной кости. Посмертных повреждений на останках нет — они хорошо сохранились.

Патриарх Кирилл в Архангельском соборе Московского Кремля возглавил молебное пение у открытых мощей святого князя. Сослужили предстоятелю РПЦ митрополит Воскресенский Григорий и епископ Раменский. Частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут находиться в храмах Русской православной церкви.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал неожиданное обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского неожиданным и почти сказочным. Как подчеркнул глава Российского военно-исторического общества, "это тоже символ", как и имя самого князя (цитаты по ТАСС).

Дмитрий Донской был причислен к лику святых Русской православной церкви в 1988 году как защитник православной веры и русской земли, как пример праведного христианского правителя и семьянина. Современники и потомки высоко оценивали христианское благочестие великого князя, который после битвы на Куликовом поле предложил сделать заупокойные богослужения по всем погибшим в боях ежегодными, а также активно поддерживал строительство храмов и монастырей.

День памяти святого Дмитрия Донского — 1 июня по новому стилю (19 мая по старому стилю) и 12 октября (29 сентября). В 2007 году архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, освящая храм во имя благоверного князя в Тюмени, призвал всегда помнить о нашем долге — нести память о тех, кто исполнил высшую заповедь любви и отдал свою жизнь за веру, за други своя, за Отечество.

Горячо чтут память Дмитрия Донского жители Москвы. Масштабный храмовый комплекс в честь святого благоверного князя в Северном Бутове является не только религиозный и духовным, но и культурным центром для жителей района.