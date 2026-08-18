Больше тепла и солнца: москвичей порадовали прогнозом погоды на выходные

Погода до конца недели будет близка к климатической норме, без сильных осадков и резких перепадов температуры. Об этом рассказал во вторник, 18 августа, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил метеоролог, в среду и четверг температура воздуха будет варьироваться от плюс 19 до плюс 22 градусов. В последний рабочий день недели ожидается около плюс 23 градусов, а в субботу — уже до плюс 25 градусов.

К выходным облачность уменьшится из-за влияния гребня повышенного давления, поэтому в субботу и воскресенье станет больше солнца и воздух лучше прогреется, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды. Жителям столицы обещают перепады "от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", причем "характер погоды будет меняться буквально на глазах".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что без бабьего лета осень не обойдется. Эксперт рассказал, что в сентябре прогнозируется среднемесячная температура воздуха примерно на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков в 20-40%.