Мощи Дмитрия Донского обретены в Архангельском соборе Кремля. Все подробности

Патриарх Кирилл возглавляет молебное пение у открытых мощей князя Дмитрия Донского. Для православных верующих обретение святыни - большое событие. Мирскими словами - сенсация. Дмитрий Донской жил почти 700 лет назад. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. А образ на протяжении столетий вдохновлял российских воинов на ратные подвиги.

"Будем молиться святому благоверному князю, чтобы он предстательствовал пред Господом. И спросил у спасителя нашего защиты Отечеству нашему, крепости духа нашему народу. И самое главное - единства всех нас. Потому что в единстве народа нашего и заключается его непобедимая сила, которая помогла пройти стране через тяжелейшие исторические испытания", - сказал патриарх.

Мощи одного из самых почитаемых российских святых были обнаружены в июле на территории московского Кремля в Архангельском Соборе. В храме просела одна из плит пола - и начались реставрационные работы. Тогда у южной стены открылись три белокаменных саркофага. Историки знали, что там захоронен Дмитрий Донской, но саркофаг ранее вскрывался 1860 году. Что после этого осталось, никто не знал.

Оказалось, мощи сохранились полностью. Их подлинность подтверждена учеными. По благословению патриарха Кирилла частицы будут находиться в храмах русской церкви. А 6 сентября запланирован Крестный ход - примечательно, что 6 сентября 1943 года от фашистской армии были освобождены Славянск и Краматорск. Считается, что 8 сентября по старому стилю произошла Куликовская битва. А сейчас в этот день отмечается День освобождения Донбасса.