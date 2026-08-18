Боевики ВСУ, оставив все вещи и оружие на позициях, убегают от ударного дрона по полю в сторону ближайшей лесопосадки. Там, видимо, надеются спрятаться. Но это всего лишь отсрочило их гибель на пару минут. В небе над Ореховаткой в ДНР - десятки российских беспилотников. Наши "птицы" настигают каждую цель. Вот пикап с националистами на полном ходу пытается вырваться из населенного пункта. Через несколько сотен метров машина все-таки проигрывает гонку дрону.

В Ореховатке российские военные поразили несколько пунктов управления БПЛА, а также склады с боеприпасами. Но куда важнее другое - освобождение населенного пункта лишило ВСУ еще одного оборонительного рубежа на подступах к Славянску.

На другом участке все того же Славянско-Краматорского направления освобождено село Красноподолье. Его называют воротами к Доброполью - важнейшему узлу обороны противника. Теперь до него остается всего три километра. А дальше уже фактически прямая дорога на Краматорск. Потери ВСУ на этом участке фронта последние дни растут в геометрической прогрессии, только за минувшие сутки националисты лишились нескольких батальонов.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Всего в зоне ответственности группировки общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", 155-миллиметровая САУ "Краб" и РЛС контрбатарейной борьбы".

И чем сильнее сжимаются клещи вокруг Славянска и Краматорска, тем меньше шансов у боевиков, удерживающих это направление, выйти живыми. Пока что противник еще способен подвозить в агломерацию боеприпасы, провизию, резервные силы, но с каждым днем делать это сложнее. Российская армия контролирует практически все пути, по которым передвигается техника ВСУ. Желая сохранить личный состав, националисты используют наземные робототехнические комплексы для доставки важных грузов на передовую. Наши операторы беспилотников успешно срывают такие попытки.

Беспилотники противника пытаются целенаправленно бить по мирному населению. А потому за небом круглые сутки следят наши мобильные огневые группы. Они помогают ПВО сбивать воздушные цели. Например, в Курской области эту задачу успешно выполняет добровольческое формирование "БАРС".

Чтобы у противника было еще меньше беспилотников и любого другого вооружения, российская армия бьет по стратегически важным объектам в глубоком тылу противника. Это и военные предприятия, и порты. Уничтожен сухогруз, который доставлял военную технику для ВСУ.