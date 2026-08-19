Эксперт Юшков: в Европе – "идеальный шторм" на газовых рынках

Предстоящей зимой Европа рискует столкнуться с резким повышением цен на газ, которое приведёт к дальнейшему промышленному и экономическому спаду. Могут ли евробюрократы на этом фоне отменить запрет на поставку российских энергоносителей? И есть ли шанс на восстановление транзита углеводородов через Ормузский пролив?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с экспертом Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.

"Сейчас в Европе – "идеальный шторм" на газовых рынках. Катарского сжиженного природного газа нет на рынке уже с марта. И непонятно, когда он выйдет. И на фоне высоких цен компании ждут, когда откроется Ормузский пролив", - отметил он.

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