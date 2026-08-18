Отношения России и Китая вступили в лучший период в своей истории. Такое заявление сделал китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.

Как подчеркнул дипломат, развитие российско-китайских отношений и их углубление происходит под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Чжан Ханьхуэй назвал взаимодействие Китая и России образцом отношений двух держав, обладающих высокой степенью взаимодоверия, самым высоким уровнем сотрудничества и наивысшей стратегической ценностью, сообщает РИА Новости.

Важным свидетельством поступательного развития и укрепления взаимоотношений между Москвой и Пекином на разным уровнях стало решение о взаимной пролонгации безвизового режима до 31 декабря 2027 года. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, это укрепит дружбу и поспособствует обменам и сотрудничеству во всех областях.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский ударился в панику из-за продолжающегося сближения России и Китая. По мнению утратившего легитимность президента Украины, нельзя допускать ситуацию, в которой Китай "думает о будущем с Россией и не видит там других стран". В качестве противовеса Зеленский призвал выстраивать украино-китайские отношения.