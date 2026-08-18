Роспотребнадзор опроверг необходимость специальной "вакцинации перед школой"

Специальной "вакцинации перед школой" не существует – все необходимые прививки проводятся планово в определенные периоды жизни ребенка, начиная с рождения. Об этом напомнили во вторник, 18 августа, в Роспотребнадзоре.

Как уточнила пресс-служба ведомства, национальный календарь профилактических прививок (НКПП) определяет виды прививок, их периодичность, категории и возраст граждан, подлежащих вакцинации.

К первому учебному году ребенок уже должен иметь сформированный иммунитет к основным инфекциям, полученный в ходе плановой иммунизации: три дозы вакцины от гепатита B, не менее четырех доз препарата против дифтерии, коклюша и столбняка, завершенная вакцинация от полиомиелита, пневмококковой инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита.

Роспотребнадзор также напомнил, что защита от гемофильной инфекции формируется в возрасте до пяти лет, а первичная вакцинация от туберкулеза (БЦЖ) проводится новорожденным в родильном доме с последующим контролем и возможной ревакцинацией.

При необходимости индивидуального подхода в вопросах вакцинации все процедуры осуществляются по согласованию с врачом. Кроме того, есть ряд прививок, которые рекомендуется делать по эпидемическим показаниям, подчеркивается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова перечислила жизненно важные прививки, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Вакцинация осуществляется бесплатно, пройти ее крайне важно для каждого жителя России.

Каждый год в России также проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа, в том числе — в детских воспитательных и учебных учреждениях. Процедура проходит без отрыва от учебы, нужно только согласие родителей. Современная вакцина от гриппа четырехвалентна, то есть защищает от четырех штаммов, к тому же она не содержит консервантов.