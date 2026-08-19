Вооруженные силы России нанесли новые удары по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых районах Украины в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Взрывы гремели в том числе в Киеве. Активное наступление по всему фронту идёт в зоне спецоперации.

На Добропольском направлении эффективно работают наши "Грады". В этот раз, получив данные цели от воздушной разведки, расчет под прикрытием мобильной огневой группы скрытно выдвинулся в обозначенный район. Залп 122-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом - и укрепленный опорный пункт вместе с живой силой врага уничтожен.

На Днепропетровском направлении планы ВСУ сорвали российские расчеты войск беспилотных систем - совместно с авиацией. БПЛА "Князь Вещий Олег" выявил перемещение боевиков и техники. Удар нанесли авиабомбами ФАБ-3000. Под прикрытием разных видов войск работают наши штурмовики. Военнослужащие группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Новосолошино в Запорожской области.