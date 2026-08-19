Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рота под командованием старшего лейтенанта Тимура Давыдова отразила атаку пехоты противника, вынудив его отступить. Под руководством офицера российские военные быстро заняли выгодные позиции и открыли огонь. А Тимур лично вступил в бой и ликвидировал неприятеля, который пытался прорваться к нашим рубежам.

Рядовой Николай Смородин в составе группы эвакуации заметил, как впереди идущий автомобиль атаковал ударный дрон. Сдетонировал перевозимый боекомплект и машина загорелась. Рискуя жизнью, Николай извлёк раненого водителя, оказал первую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.