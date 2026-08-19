Ночью 19 августа в небе над Россией сбили 453 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 453 украинских беспилотников над Россией.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве сбили 25 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 791 украинский БПЛА.