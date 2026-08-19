У США появилась новая заморская территория: пока только на словах

Не смог победить – смогу купить. У Соединенных Штатов появилась новая заморская территория. Дональд Трамп, увязший в Иранском кризисе, одержал очередную громовую победу. Правда, только в соцсети.

"После того, как мы закончим разгром Ирана, который терпит сокрушительное поражение…Очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

И ведь объявил, опубликовав карту с указанием – Новая территория США. Не так давно, вспомним, он Гренландию покупал. Там даже высадился американский десант, который провел опрос – товарищи гренландцы, почем родину продаете?

Шума было много, все-таки Гренландия - датская территория. Европейцы даже перебросили туда на несколько дней своих военных. Но потом тихо разлетелись на военных самолетах. Решив, что это пьеса много шума из ничего. С Ираном - похожая история. Правда, мир понимает, что от напористых и алчных американцев можно ждать чего угодно.

После того, как сатирическое издание "Бэбилон Би" опубликовало статью о том, что Илон Маск купил Британию, миллиардер написал в своей соцсети: "Сколько стоит?". В Соединенном королевстве вздрогнули не на шутку. И целый профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван дал отповедь заморскому толстосуму.

Профессор, оговорился, правда, что цена 13-15 триллионов фунтов стерлингов могла бы быть вполне адекватной. Весельчак Маск, конечно, Британию не купил. Но уже исполняет виртуальные танцы на улице Лондона.

Сделали Америку снова великой. В действительности все не так, как на самом деле.