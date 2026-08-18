Российские средства ПВО сбили за день 65 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов вторника, 18 августа, 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что украинский беспилотник с полным боезарядом вынесло течением на городской пляж в районе Парка Победы. Отдыхающих вовремя эвакуировали, никто не пострадал. Развозжаев отметил, что дрон был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в украинской армии жалуются на затруднения при запуске БПЛА по мишеням на российской территории. Командир 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Евгений Карась подтвердил невозможность "направлять наши дроны к цели на большой глубине" из-за отсутствия "технических средств для поддержания связи с аппаратом", поскольку Starlink не работает в России.