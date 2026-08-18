Россия вправе рассматривать признание Великобритании в вовлеченности своих ракетных войск в удары по российским объектам как признание прямого участия в войне. Об этом предупредил во вторник, 18 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как напомнил глава российской дипломатии в комментарии "Вестям", президент России Владимир Путин предупреждал "о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность".

Аналогичным образом Россия имеет право "рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями".

Лавров подчеркнул, что ему "жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца".

Ранее российские дипломаты, работающие в Лондоне, отметили, что Великобритания делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, лицемерно делая заявления о стремлении к миру. Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террора Киева, "тем выше будет цена", которую придется заплатить за соучастие в преступлениях.

Это хорошо понимают обычные британцы, которые призывают своих политиков прекратить "дразнить "медведя", тем более что "Россия нам друг, а не враг". Жители Королевства осознают, что попытки отсидеться за спинами партнеров по НАТО не помогут: "Россия имеет право на ответные удары по интересам Великобритании, ЕС и США".