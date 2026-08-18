Президенты России и Мьянмы подписали меморандум о противодействии санкциям

Меморандум о противодействии санкциям и сотрудничестве в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий подписали президенты России и Мьянмы. В Москве прошли переговоры лидеров двух стран.

По их итогам Владимир Путин отметил, что успешно развивается сотрудничество в области космоса и пилотируемой космонавтики. Есть продвижения и в культурном взаимодействии. Так, в крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, построят первый в этой азиатской стране православный храм. Этой новостью гость поделился с Владимиром Путиным в ходе беседы с глазу на глаз.

Наладили Москва и Нейпьидо тесное военное и военно-техническое партнёрство. А две трети взаиморасчетов между странами идут в рублях.