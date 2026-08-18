Названа причина кратковременного сбоя в Рунете

Сбой в работе российского сегмента интернета спровоцирован перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Об этом рассказали во вторник, 18 августа, в доменном регистраторе "Рег.ру".

Комментарий последовал за многочисленными жалобами пользователей Рунета на недоступность целого ряда ресурсов. По данным портала Detector404, неполадки зафиксировали у "Рег.ру", lovit, "Ростелекома", "Мегафона", "Билайна" и "Экотелекома". Затруднения с доступом обнаруживались у сервисов Steam и "Иви".

В доменном регистраторе подтвердили, что могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в "Рег.ру". Однако проблема связана не с внутренней инфраструктурой, а с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи, сообщает ТАСС.

В в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы уточнили, что в связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов столицы. Однако сейчас энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме.

Тем временем "Ростелеком" заявил РИА Новости, что работоспособность Рунета обеспечивается, а сеть передачи данных оператора работает в штатном режиме. В компании заверили, что предпринимают все надлежащие меры для восстановления доступа в интернет на всех точках обмена трафиком.