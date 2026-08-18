Повышенный уровень погодной опасности введен в Москве и Подмосковье

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Московской области из-за грозы и сильного ветра.

Как уточняет прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, предупреждение из-за грозы будет действовать до утра среды, 19 августа.

Вслед за этим вступит в силу предупреждение из-за усиления ветра южной четверти в порывах до 17 метров в секунду — оно продолжит действовать до 18 часов 19 августа.

Гидрометцентр уточнил, что 19 августа в Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого из Беларуси переместится на северо-западную часть Европейской России, пройдут кратковременные осадки, местами — сильные дожди и ливни. Столбики термометров днем, за линией холодного фронта, в большинстве областей покажут 17-24 градуса, на юго-востоке ЦФО — до 27 градусов, в Воронежской области жара достигнет 32 градусов.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев отметил, что погода до конца недели будет близка к климатической норме, без сильных осадков и резких перепадов температуры. К выходным облачность уменьшится из-за влияния гребня повышенного давления, поэтому в субботу и воскресенье станет больше солнца и воздух лучше прогреется.