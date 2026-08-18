ОАЭ приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном, заявили в МИД страны

ОАЭ приостановили торговлю и финансовые операции с Ираном, заявила директор департамента стратегических коммуникаций МИД ОАЭ Афра аль-Хамли.



Решение принято на фоне эскалации ближневосточного конфликта, которая угрожает международной и региональной безопасности. При этом Абу-Даби подчеркнул приверженность диалогу и сотрудничеству в регионе.



"В свете региональной эскалации, которая подрывает как международную безопасность, так и мир в регионе, вся торговля, коммерческие обмены, финансовые операции с Ираном будут прекращены до дальнейшего оповещения", — говорится в заявлении.



Ранее Минобороны ОАЭ сообщило о ракетном ударе со стороны Ирана по эмиратской портовой инфраструктуре. При этом в МИД Ирана отвергли обвинения ОАЭ в том, что Тегеран запустил баллистические ракеты в сторону Арабских Эмиратов, вызвав региональную эскалацию. По словам официального представителя иранского МИД, с военной эскалацией в регионе могут быть связаны "операции под чужим флагом".