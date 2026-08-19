Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп добивается личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году, пишет газета Wall Street Journal. Возможная встреча может произойти на ноябрьском саммите АТЭС в Китае.



Глава Белого дома хочет возобновить начатые во время первого срока масштабные дипломатические усилия, направленные на убеждение Пхеньяна отказаться от ядерной программы, пишет газета.



"Трамп добивается от своих помощников организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью", — утверждается в материале.



В понедельник президент США заявил, что Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры двух стран, однако подробности американский лидер не уточнял.