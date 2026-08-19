Россия может пересмотреть ограничения на ввоз товаров из Армении

Россия может возобновить импорт продукции из Армении, если республика предоставит отчет о санитарных проверках, заявили в Россельхознадзоре.



"Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС", — сообщили газете "Известия" в Россельхознадзоре.



Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз подкарантинных товаров из Армении, а также их транзит. Глава ведомства Сергей Данкверт обозначил, что меру приняли из-за отсутствия надлежащего контроля качества на предприятиях республики. По его словам, решение не связано с политикой.