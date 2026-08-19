Мечта многих россиян: как попасть в войска беспилотных систем

Россияне, решившие поступить на военную службу, активно заключают контракты с Минобороны. Многие выбирают войска беспилотных систем. Всё более востребованным становится и управление наземными робототехническими комплексами. После оформления документов - под руководством инструкторов с боевым опытом - новобранцы отрабатывают навыки и осваивают современную технику на учебных полигонах.

Новобранцы стремятся, конечно, побыстрее выйти на полигон. Но пока изучают теоретические основы. В аудитории - будущие операторы беспилотников. Только управлять они будут не воздушными коптерами, а наземными робототехничекими комплексами. Это направление подготовки появилось совсем недавно. Впрочем, впервые в зоне СВО такие машины начали использовать еще в 2024 году. Опыт их боевого применения учтен при создании новой программы обучения.

Наземные робототехнические комплексы - незаменимые помощники для наших бойцов. Они доставляют продукты и боеприпасы на передовую, эвакуируют раненых, ведут прицельный огонь по позициям противника и минируют территории. Отработать все сценарии, с которыми, вероятно, будущие операторы не раз встретятся в зоне СВО, можно на специальном тренировочном поле Московского военного округа. Здесь и высокие холмы, и труднопроходимые глинистые почвы, и водные преграды. Все в точности повторяет реальную боевую обстановку.

Попасть в войска беспилотных систем мечтают многие. В приоритете кандидаты в возрасте до 45 лет. Приветствуется техническое образование. Это и механики, и инженеры, и программисты. Важно обладать быстрой реакцией, хорошо развитым аналитическим мышлением. Проверяют также способность сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.

"Очень важно заключение военного психолога, потому что работа связана именно с таким психологическим напряжением, это и нахождение в очках, и длительное наблюдение", - рассказал Михаил Христинин, офицер пункта отбора.

У Станислава это уже четвертый контракт с Минобороны. Первые два года служил в Добровольческом отряде "БАРС", штурмовал позиции противника, занимался эвакуацией мирных жителей с освобожденных территорий. Затем управлял fpv-дроном, корректировал удары артиллерии, доставлял боеприпасы. Теперь хочет стать оператором беспилотников самолетного типа. С их помощью, как правило, ведут многочасовую воздушную разведку.

Отправляясь в зону СВО, эти военные точно знают: в тылу их родные не останутся без поддержки. Для семей защитников Родины предусмотрены различные льготы и социальные меры. А военнослужащие при заключении контракта получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. Пункт отбора на службу по контракту работает на улице Яблочкова.