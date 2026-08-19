"Простите меня": Седокова в истерике обратилась к матери Тиммы

Янис Тимма скончался в конце декабря 2024 года. Баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов вскоре после того, как оформил развод с певицей Анной Седоковой.

Певица долгое время не комментировала произошедшее, она пережила нервный срыв. Но спустя полтора года Анна решилась на откровенный разговор. Певица призналась, что ее последний муж был домашним тираном. По словам артистки, спортсмен избивал ее и даже кидался ножом.

В свою очередь, семья Тиммы категорически не согласна со словами Седоковой. Родственники подали в суд и теперь требуют от певицы денежной компенсации сыну Тиммы от предыдущих отношений. По их мнению, артистка обобрала Яниса до нитки.

Однако Анна не собирается ничего отдавать. Она заявила, что будучи с ней в отношениях баскетболист регулярно делал денежные переводы первой семье, оставил свой автомобиль, а когда лишился работы, содержала их Седокова.

Тем не менее, певица пыталась найти общий язык с той стороной. Мать Яниса Аусма Тимма обнародовала пронзительное голосовое сообщение Анны Седоковой, которое та ей отправила в день рождения баскетболиста. 2 июля ему могло бы исполниться 34 года.

На записи прерывающимся голосом, в истерике певица заявила экс-свекрови, что пыталась беречь Яниса и не сделала ничего плохого. "Хочу поздравить вас с днем рождения сына. Я старалась его беречь, ничего плохого я не сделала. Простите меня, но мне показалось, вы единственный человек на этой планете, с кем я могу разделить сейчас свою боль. Я правда ничего не сделала плохого. Я всю жизнь делала для него только хорошее", - еле выговорила Седокова.

Аусма призналась, что поначалу поверила бывшей снохе, но все впечатление было испорчено, когда после этого Анна объявила на всю страну, в каком кошмаре жила с Янисом. Более того, Седокова вообще удалила то сообщение, которое отправляла Аусме, передает Starhit.

"Я не хотела его публиковать, но после того, как появилась в публичном доступе переписка между Саной и Янисом, я не имею больше никаких нравственных преград! Лицемерие и игра!" - заключила мать Тиммы.

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