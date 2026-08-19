Каким будет бабье лето: россиян в сентябре ждет немало сюрпризов

Бабье лето в 2026 году будет отличаться нестабильностью и значительными отличиями от региона к региону. Метеорологи предупреждают, что классического периода длительной сухой и солнечной погоды ждать не стоит: во многих частях страны тепло будет приходить короткими волнами, сменяясь осадками и резкими температурными перепадами.

Что такое бабье лето

Синоптики называют бабьим летом период теплой и сухой погоды, наступающий после первого заметного осеннего похолодания. Оно связано с установлением устойчивого антициклона, при котором небо проясняется, а ветер ослабевает. Это явление не является обязательным ежегодным событием: если циклоны с дождями сменяют друг друга без перерыва, устойчивого периода тепла может не наступить вовсе.

Традиционно в Центральной России бабье лето приходится на вторую половину сентября и длится от пяти дней до двух недель. Однако в 2026 году жителям стоит быть готовыми к тому, что погода будет переменчивой, а периоды солнечных дней — кратковременными.

Москва и Подмосковье

В столичном регионе, по мнению синоптика Татьяны Поздняковой, ожидается не один затяжной период сухой и теплой погоды, а две-три непродолжительные волны потепления. Между ними в столичный регион будут возвращаться дожди и прохлада. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец более оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, сентябрь в столице может оказаться на два градуса теплее климатической нормы, а количество осадков — на 20–40% меньше обычного.

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Санкт-Петербург и Северо-Запад

В северо-западной части страны и в Северной столице из-за близости Балтийского моря и частых циклонов устойчивое тепло маловероятно. Воздух может прогреваться до +15…+18 градусов, но высокая влажность и затяжные дожди способны сократить комфортный период до нескольких дней.

Южные регионы, Поволжье и Урал

На юге лето задержится дольше всего. В конце сентября и начале октября столбики термометров могут достигать отметок +22…+28 градусов, что позволит продлить купальный сезон на побережье.

В Поволжье и на Урале бабье лето ожидается в середине и второй половине сентября. Температура в теплые дни будет подниматься до +18…+22 градусов, однако продолжительность этих периодов напрямую зависит от активности западных циклонов.

Сибирь и Дальний Восток

Осеннее тепло в Сибирь придет рано, в начале или середине сентября, но продлится недолго — от пяти до десяти дней. Из-за раннего притока холодного воздуха с севера возможны ночные заморозки, что сделает бабье лето короче обычного.

На Дальнем Востоке устойчивое потепление ожидается не раньше начала или середины октября. Из-за влияния муссонов и повышенной влажности комфортная погода может сохраняться всего одну-две недели, а в отдельные годы из-за дождей этот период проходит практически незаметно.