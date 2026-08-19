Тела умерших на судне в КНР российских моряков доставят в Россию

Тела погибших на сахалинском судне в Китае российских моряков доставят на родину.

В России проведут экспертизу и дальнейшее расследование. Специалисты помогут установить точные причины произошедшего и восстановить картину трагедии, сообщили РИА Новости в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов.

Погибшие россияне - радист и помощник капитана судна. Они были членами экипажа судна сахалинской компании "Островной краб". Оно было приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан, но в момент трагедии находилось на ремонте в Китае.

Напомним, что в конце июля-начале августа на судне при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. По словам вдовы, экипаж мог умереть из-за жары в каюте: в день происшествия температура снаружи достигала 38 градусов, а внутри металлического корпуса судна - до 45 градусов.